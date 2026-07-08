В НАТО схвалили підсумкову декларацію саміту: що пообіцяли Україні

Цього року Україна має отримати безпекової допомоги на 70 млрд євро, і аналогічну суму у 2027 році.

Лідери країн-членів Організації Північноатлантичного договору висловили непохитну підтримку Україні. На цей і наступний рік вони зобов’язуються надати Україні значне фінансування на допопогу у галузі безпеки. Про це йдеться у декларації голів держав і урядів країн-членів НАТО за підсумками саміту в Анкарі.

Зокрема, як відзначають лідери країн Альянсу, Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, а союзники зберігають єдність у їхній непохитній підтримці для України у захисті її свободи, суверенітету і територіальної цілісності.

Водночас, сказано, що європейські союзники і Канада зараз фінансують переважну більшість безпекової допомоги для України завдяки двостороннім і багатостороннім можливостям.

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Як підкреслюють союзники, ця "підтримка має бути рівноправною, передбачуваною і стійкою на довгострокову перспективу".

"На 2026-й рік союзники зобов’язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання, а також підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027-му році", - наголошується у декларації.

У цьому зв’язку союзники вітають рішення Європейського Союзу надати Україні фінансування на період 2026-2027 років в межах позику на підтримку України обссягом на 90 млрд євро.

Західна військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна та США вже обговорювали передачу ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot. Водночас Україна прагне заручитися відповідною підтримкою інших союзників з НАТО, аби втілити ці наміри у реальність.

Зі свого боку Зеленський на саміті НАТО наголосив, що Україна перетворилася зі "споживача безпеки" на стратегічний актив альянсу, здатний посилити його оборонний потенціал. Президент додав, що найбільший ефект для безпеки Європи настане тоді, коли Україна стане повноправним членом НАТО, адже Путін може спробувати розширити війну за межі України.

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