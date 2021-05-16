Влада сподівається врегулювати питання до літа.

Штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Російської Федерації, можуть бути скасовані.

Читайте такожРНБО готує засідання про безпекову ситуацію у прикордонних областяхПро це спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович розповів в ефірі телеканалу "Дом".

"Люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, вони штрафуються. Це проблема відома, і віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою", - зазначив Арестович.

За його словами, українські громадяни по обидва боки лінії фронту не повинні штрафуватися.

"Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити лише через їх територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з кількома відомствами. Кількість цих відомств - більше 10. Коли я ставив йому (Резнікову - УНІАН) це питання, він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена", - повідомив спікер української делегації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова