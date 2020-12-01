2 грудня глави МЗС країн-членів НАТО проведуть засідання за участю міністрів закордонних справ України і Грузії.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) продовжує нарощувати підтримку України і Грузії у Чорноморському регіоні у відповідь на посилення позицій Росії.

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Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час онлайн-прес-конференції з нагоди дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбудеться 1-2 грудня в Брюсселі.

Він наголосив, що регіон Чорного моря має важливе значення для НАТО й усіх країн-членів, а також додав, що Альянс тісно взаємодіє з Грузією і Україною.

"Оскільки ми бачили, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет цих двох країн через незаконну анексію Криму і присутність російських сил у регіонах, які є визнаною територією Грузії", - сказав Столтенберг.

"Ми нарощуємо політичну і практичну підтримку, і спостерігаємо, що Росія посилює свою військову присутність не в останню чергу у Криму. І це є причиною того, чому ми повинні у подальшому зміцнювати нашу присутність у регіоні, і також розглянути це питання з нашими партнерами - Грузією і Україною", - підкреслив він.

У зв'язку з цим, у середу, 2 грудня, глави МЗС країн-членів НАТО проведуть окреме засідання з розгляду цих питань за участю міністрів закордонних справ України і Грузії.

Водночас, за його словами, Альянс вже посилив свою присутність у регіоні.

"НАТО має значну присутність у Чорноморському регіоні. Ми маємо військово-морську присутність. У нас там нещодавно відбулися навчання за участі кораблів союзників. Ми також розміщуємо тренувальну багатонаціональну бригаду, яку очолює Румунія", - сказав Столтенберг.

Україна і НАТО

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Автор: Віталій Саєнко