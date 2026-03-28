Україна уклала оборонну угоду з Катаром на 10 років: Зеленський озвучив подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані угоду про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами через ZOOM.

"Ми говоримо про 10-річчя співробітництва. Ми підписали вже із Саудівською Аравією відповідну угоду. Ми підписали тільки що з Катаром відповідну угоду також на 10 років. Ми підпишемо з Еміратами також на 10 років. Це буде впродовж кількох днів… Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи, лінії виробництва", - сказав він.

Лідери також обговорили, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах.

"Мені потрібно було домовитися, що у разі дефіциту і сильного виклику у світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель, як мінімум, на рік. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих", - додав президент.

Візит Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна надає країнам Близького Сходу допомогу у захисті, а натомість намагається налагодити поставки дизельного пального. Зеленський попередив, що в Україні можливий дефіцит дизеля на 90%, який критично потрібен для сільського господарства та вантажних перевезень.

Президент перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах, де зустрівся з президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та українськими експертами, які допомагають у захисті від атак дронів. Напередодні, 27 березня, Зеленський відвідав Саудівську Аравію.

Раніше уряд України попереджав про ризик дефіциту після припинення експорту дизеля зі Словаччини та Угорщини у лютому через зупинку нафтопроводу "Дружба".

