Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що швидкий вступ України до ЄС неможливий.

Шанси України на швидкий вступ до ЄС не реалістичні.

Таку заяву зробив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Reuters.

Він закликав до "проміжного етапу" між співпрацею і повноправним членством в Європейському Союзі для України та Молдови.

Нехаммер зазначив, що з дебатів потрібно "прибрати емоції".

"Всі наші зусилля спрямовані, перш за все, на припинення російської загарбницької війни. На такій фазі швидке повне приєднання до союзу в будь-якому випадку не може бути нагальним питанням", - заявив Нехаммер.

За словами політика, проміжний етап дозволить краще адаптуватися до європейських стандартів і крок за кроком зміцнити співпрацю з ЄС.

Членство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна вже його заповнила і передала Євросоюзу.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "Європейського політичного співтовариства", яке дозволить Україні та іншим країнам приєднатися до "основних європейських цінностей". Разом з тим Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

19 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Києву не потрібні сурогати статусу кандидата до ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України.

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