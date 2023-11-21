13 листопада 2023 року "Українська правда" написала, що в Міноборони нібито розглядають можливість звільнення Тетяни Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва.

Тема зміни командувачів обговорюється, але рішення не прийнято. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, відповідаючи на запитання з приводу можливого звільнення Сергія Наєва з посади Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України та Олександра Тарнавського з посади Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України.

"Є питання, які були перехідними, до того як я був призначений міністром. Всі ми в постійному контакті з генеральним штабом і я спілкуюся зі всіма командувачами, якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються по питанням, які або порушувалися раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності", - сказав міністр.

При цьому зазначив, що для нього особисто зараз викликом є "стандарти НАТО, принципи і що потрібно військам", а для партнерів України важливо, щоб ми спілкувалися однією мовою, бо ми хочемо "прийти до НАТО і ці стандарти дуже важливі".

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"А тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить по всім параметрах, які ми внутрішньо в своєму периметрі обговорюємо. Тобто в цьому плані мушу сказати, що рішення доки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. Якщо це трапиться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати про це", - наголосив Умєров.

Кадрові зміни в Міноборони - деталі

13 листопада 2023 року "Українська правда" написала, що в Міноборони нібито розглядають можливість звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

За даним їхніх джерел, відповідне подання готував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Питання відставок розглядалось декілька місяців. На сьогодні Остащенко уже звільнена.

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