Посаду обійняв начальник Головного військового госпіталя в Києві. Глава держави пояснив своє рішення тим, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ - посаду обійняв начальник Головного військового госпіталя в Києві Анатолій Казмірчук.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців. "Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві", - зазначив він.

За словами глави держави, "завдання очевидне" для нового керівника і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті бойових медиків.

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"Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - прокоментував Зеленський.

Президент додав, що сьогодні на зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим визначили пріоритети. "І часу, щоб чекати на результати багато не буде. Рух у змінах потрібен швидкий", - наголосив Зеленський.

Умєров на своїй сторінці у Facebook також прокоментував зміну керівника Медичних сил ЗСУ, зазначивши, що "причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає".

"Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", - написав він.

За словами міністра, наразі є потреба у вирішенні трьох питань. Перш за все, це максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки.

"Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі", - зазначив він.

Також потрібна розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Йдеться про впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.

Третє питання, за його словами, це організація постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

Звільнення командувачів ЗСУ: що писали ЗМІ

13 листопада 2023 року "Українська правда" повідомила, що Міноборони нібито розглядають можливість звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

За даним їхніх джерел, відповідне подання готував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Питання відставок розглядалось декілька місяців.

Того ж дня у Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що вони розглядають можливість звільнення одразу трьох командувачів Збройних сил України, зазначивши, що "інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності" і що "всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генеральним штабом".

Прес-секретар Володимира Зеленського сказав журналістам, що у разі ухвалення такого рішення про це буде повідомлено на офіційному сайті президента.

Офіційну заяву було опубліковано на сторінці Міноборони у соціальній мережі Facebook.

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