Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини закликав укласти "договір" з Путіним та відмовити Україні у членстві в НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна не торгує своїми територіями, а Російська Федерація обов'язково понесе покарання за заподіяне в Україні зло.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у соціальній мережі Facebook у відповідь на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членства України в НАТО.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем’єра, - наголосив Ніколенко. - Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло".

Віктор Орбан - нова скандальна заява

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає на укладенні "договору" з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України. При цьому він заперечив можливе членство України в НАТО та будь-які претензії Києва на окупований Крим.

Угорський прем'єр сказав колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, що Україна на шляху до програшу війни, тому що російські війська перевершують за чисельністю. Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: