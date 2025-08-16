Путін і Трамп попередньо домовились про 'повітряне перемир'я', - журналіст

Джерело, знайоме зі змістом переговорів, анонсує новини щодо переговорів про завершення війни наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп та правитель Росії Володимир Путін під час саміту на Алясці досягнули попередньої домовленості про "повітряне перемир'я" до тристоронньої зустрічі лідерів.

Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на власні джерела, інформовані про зміст переговорів.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - каже джерело.

Переговори на Алясці - головні новини

Як повідомляв УНІАН, довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним завершилася без очікуваного прориву. Попри урочистий початок із посмішками, рукостисканнями та червоною доріжкою, сторони не домовилися ані про припинення вогню в Україні, ані про місце проведення наступного саміту.

Після переговорів з Путіним Трамп провів тривалу телефонну розмову на борту свого літака Air Force One із президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала понад годину.

