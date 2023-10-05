Наразі команди обох країн продовжують працювати над зближенням.

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера Бразилії Лули да Сілви відносини між країнами стали "ближчими". Таку думку у коментарі УНІАН висловив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, двостороння зустріч тривала понад годину. Під час неї Зеленський запросив свого бразильського колегу до України та обговорив із ним можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка в одній з країн регіону, зокрема й в Бразилії.

Також лідери Бразилії та України говорили про економіку, зокрема про готовність Бразилії бути присутньою на ринку України.

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"Це була дуже хороша розмова. Не можу озвучити усіх деталей, але маємо дуже гарні підсумки… Я думаю, що президент Лула - один із тих лідерів, які чують та сприймають аргументи", - сказав Жовква.

Він також нагадав, що Бразилія буде головувати у G20 наступного року. Відтак, Зеленський очікує, що G20 на наступний саміт запросить Україну, де вона представить свою позицію. "Це буде дуже логічно, хоча б з цієї точки зору, що формула миру свого часу була представлена на саміті G20 в Індонезії", - вважає заступник голови ОП.

Жовква додав, що наразі команди обох країн продовжують працювати. Зокрема, дуже активну участь у зустрічах щодо формули миру бере дипломатичний радник президента Бразилії. "Тому, так, я думаю, що після цієї зустрічі ми стали ближчими. І можемо говорити, що цей процес триватиме", - впевнений він.

Щодо можливого візиту президента Бразилії до України Жовква зазначив наступне: "Будемо чекати співпадіння графіків".

Зустріч Зеленського з Лулою

Як повідомляв УНІАН, президенти Бразилії та України провели двосторонню зустріч під час візиту до США 21 вересня, коли у Нью-Йорку проходила сесія Генасамблеї ООН. Тоді Зеленський назвав цю розмову відвертою та конструктивною.

Росія звернулася до Бразилії з проханням відновити двосторонній діалог на наступний день після того, як президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрівся зі своїм українським колегою. Йдеться про двосторонній форум, який останній раз збирався в 2015 році.

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