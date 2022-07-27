Андрій Костін є оптимальним кандидатом на посаду генерального прокурора, який в умовах війни зможе дійсно оптимізувати роботу прокуратури.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі УНІАН.
"Скажу прямо, пан Костін виявився оптимальним кандидатом, якій в досить складному становищі дійсно зможе оптимізувати роботу прокуратури. Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист — має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція - професійність – присутня", - зазначив Подоляк.
Він також додав, що про Костіна хорошої думки народні депутати та представники держав-партнерів України.
"В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі — а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності, — а й представники країн-партнерів", - зауважив Подоляк.
За його словами, останнє є серйозним аргументом, адже стратегічним напрямком роботи органів прокуратури на сьогодні є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів.
"Це передбачає роботу з європейською юстицією, звернення за міжнародною правовою допомогою", - наголосив Подоляк.
Він підкреслив, що Костін є справжнім професіоналом.
"Костін, на мій погляд, - абсолютно системний гравець, прагматична людина та "юридичний перфекціоніст". Сьогодні це вкрай важливо - менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи. До речі, саме ці якості - професійність, юридична в’їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах - я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи у переговорній групі. Саме тому президент зупинився саме на його кандидатурі", - пояснив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня парламент надав згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, після чого глава держави підписав відповідний указ.
27 липня Верховна Рада надала згоду на призначення президентом народного депутата від "Слуги народу" Костіна генеральним прокурором України.