В окупованому Криму задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень, а на окупованій частині Донбасу - 479 осіб.

В Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію із закликом запровадити санкції через насильницькі зникнення в окупованих Росією Криму і Донбасі.

Про це керівниця Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народна депутатка з фракції "Слуги народу" Марія Мезенцева повідомила у Facebook.

За її словами, сьогодні Асамблея 70 голосами проголосувала за резолюцію "Припинення практики насильницьких зникнень на території держав Ради Європи".

"Це особливо важлива була резолюція для України, адже з початку окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (Україна) було задокументувало 43 випадки насильницьких зникнень у Криму", - зазначила Мезенцева.

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Зокрема, з 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі – чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою.

"Правозахисники також мають інформацію про те, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній - 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, - 329 осіб, а під час бойових дій - 31 особа", - зазначила голова делегації.

Як повідомила Мезенцева, українська делегація подала 6 поправок, які були усі попередньо схвалені на комітеті Асамблеї більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.

Зокрема, одна з поправок стосувалася внесення переліку резолюцій щодо зниклих людей в Україні, політичних наслідків російської агресії, засобів правового захисту у випадку порушення прав людини на окупованих територіях України тощо.

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"Доповнили пункт важливою фразою, що Асамблея також висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з незрозумілою долею та місцем перебування жертв насильницького зникнення на території Російської Федерації та територіях, підконтрольних Росії, включаючи Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, частини Донецької та Луганської областей ( Україна). Проти цієї поправки абсолютно були члени російської делегації - але Асамблея ухвалила її більшістю, і доповідач і Комітет підтримав саме нас", - заявила Мезенцева.

"Доповнили закликом до держав-членів РЄ, щоб строк давності, якщо він застосовується до насильницьких зникнень, був тривалим і пропорційним надзвичайної тяжкості цього злочину, а також враховував його тривалий характер - це напрочуд важливо в подальшому покаранні за злочини в Криму та ОРДЛО", - додала вона.

"Закликали держави-члени РЄ ввести санкції проти державних органів, підконтрольних державі груп та осіб, причетних до справ про насильницьке зникнення на території держав-членів Ради Європи або які перешкоджають ефективному розслідуванню таких випадків", - резюмувала вона.

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