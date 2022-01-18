Американські інструктори поки залишаться в нашій країні.

Сполучені Штати очікують, що поточна місія нацгвардійців з Флориди в Україні продовжиться на тлі зростання напруженості та нарощування російських сил поблизу українського кордону,

Про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Вони (солдати Національної гвардії Флориди - УНІАН) продовжують працювати разом зі своїми українськими колегами, знову ж таки, консультуючи, допомагаючи та допомагаючи навчатися. Ми очікуємо, що ця місія триватиме", – сказав Кірбі.

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Речник додав, що Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією в Україні. Станом на зараз скеровувати додаткові ротаційні війська в Україну не планують.

Раніше Yahoo News повідомили, що ЦРУ готує українських військових для ведення бойових дій в разі вторгнення Росії.

Згодом сповістили, що американці намагалися працювати лише зі обраними українськими підрозділами, деякі з яких були створені за наполяганням ЦРУ, і які були ізольовані від решти спецслужб. Це відбувалося через російську мережу шпигунів в українських спецслужбах.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс провів з президентом України Володимиром Зеленським й представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні.

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