Загалом відповідне рішення ухвалено стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

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"Сьогодні РНБО ухвалила рішення стосовно 19 юридичних та 8 фізичних осіб, на яких відсьогодні указом президента було накладено відповідні санкції", - сказав він.

За словами Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

Зупинка мовлення телеканалів кума Путіна Медведчука в Україні: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: УНІАН