Раді також пропонують підвищити штрафи за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за продаж піротехнічних виробів дітям (№6494).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Його авторами є ряд народних депутатів від "Слуги народу", "Опозиційної платформи - За життя" та групи "Довіра".

Законопроектом пропонується встановити, що порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів, тягнуть за собою накладення штрафу від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 20 до 1 тис. 360 грн) з конфіскацією піротехнічних виробів.

У чинному положенні - від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 595 до 1 тис. 20 грн).

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Повторне протягом року вчинення будь-якого з цих порушень, за які особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 2 тис. 40 грн) з конфіскацією піротехнічних виробів.

Порушення встановлених законодавством вікових обмежень щодо надання (продажу або передачі) піротехнічних виробів тягне за собою накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 тис. 800 до 13 тис. 600 грн) з конфіскацією піротехнічних виробів.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, тягне за собою накладення штрафу від 800 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13 тис. 600 до 17 тис. грн) з конфіскацією піротехнічних виробів.

У пояснювальній записці до законопроекту зауважується, що питання вікових обмежень щодо продажу або передачі піротехнічних виробів регулюються Технічним регламентом піротехнічних виробів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 3 серпня 2011 року №839 (втрачає чинність з 14 січня 2022 року).

Відповідно до пункту 10 Технічного регламенту, піротехнічні вироби заборонено продавати або передавати особам, які не досягли віку: 12 років - феєрверки (феєрверочні вироби) класу 1 (загального використання, що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях); 16 років - феєрверки класу 2 (загального використання, що мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях); 18 років - феєрверки класу 3 (загального використання, що мають середній рівень небезпеки і не призначені для використання у житлових будівлях).

Водночас, з 14 січня набирає чинності Технічний регламент піротехнічних виробів, затверджений постановою Кабміну від 5 січня 2021 року №8.

Зокрема, пунктом 12 цього Технічного регламенту встановлено, що піротехнічні вироби заборонено продавати на ринку особам, які не досягли такого віку: 12 років для феєрверків класу F 1 (мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму та призначені для використання в умовах обмеженого простору, у тому числі феєрверки, які можуть використовуватися в житлових будівлях); 16 років для феєрверків класу F 2 (мають низький рівень небезпеки та шуму та призначені для використання на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору); 18 років для феєрверків класу F 3 (мають середній рівень небезпеки, призначені для використання на відкритому просторі на великих відкритих площах, рівень шуму яких не є шкідливим для здоров'я людини).

При цьому, наголошується в пояснювальній записці, у Кодексі України про адміністративні правопорушення не встановлена відповідальність за порушення передбачених законодавством вікових обмежень щодо продажу або передачі піротехнічних виробів.

"Використання дітьми, особливо масово у період новорічних свят, феєрверків у багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків, як для них самих, так і оточуючих. З метою убезпечення дітей від негативних результатів використання феєрверків та зупинення несанкціонованого продажу піротехнічних виробів дітям пропонується встановити посилену адміністративну відповідальність за продаж або передачу піротехнічних виробів особам, що не досягли відповідного віку", - йдеться у документі.

Напередодні, як писав УНІАН, громадяни зареєстрували на сайті президента петицію про заборону використання в Україні петард і феєрверків. Документ "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Закриття усіх магазинів піротехніки. Штраф за не виконання в розмірі від 15 тис. грн" розміщено у розділі електронних петицій на сайті президента України.

Збір підписів на підтримку петиції триватиме ще 85 днів.

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