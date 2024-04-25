Нещодавно Британія оголосила про найбільший пакет оборонної допомоги на суму пів мільярда фунтів стерлінгів.

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з канцлером казначейства Великобританії Джеремі Гантом.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Дякуємо за найбільший пакет оборонної допомоги від Великобританії на суму півмільярда фунтів стерлінгів", - наголосив Зеленський.

Також президент відзначив, що на зустрічі приділили особливу увагу санкційній політиці. "Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій", - заявив Зеленський.

Також глава держави подякував народу, уряду, прем’єр-міністру та парламенту Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. "Високо цінуємо партнерство між нашими державами", - додав президент.

Як повідомляє прес-служба президента, Зеленський відзначив рішення Великобританії збільшити фінансування оборонних потреб до 2,5% ВВП.

"Дякую вам за такий крок, за рішення, яке не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі. Воно дуже важливе. Було б добре, якби й інші європейські держави збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів", – зауважив президент.

Зеленський також зазначив, що під час війни для нашої країни надзвичайно важлива фінансова підтримка економіки з боку Британії.

Допомога від Великобританії

Нещодавно Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Зокрема, додаткове фінансування в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, завдяки якому військова допомога Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів, буде використане для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки.

У цей пакет увійшли понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин "Хаскі", 162 бронемашини і 78 всюдиходів, 60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати та інша допомога.

Вас також можуть зацікавити новини: