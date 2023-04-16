Жозеп Боррель вважає, що мир на Корейському півострові можливий тільки в разі відмови КНДР від зброї масового ураження.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель засудив випробування міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Він назвав відмову Пхеньяна від ядерної зброї єдиним шляхом до миру на Корейському півострові.

"КНДР повинна припинити всі незаконні і небезпечні дії, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН і безрозсудно ескалацію військової напруженості в регіоні", – йдеться у заяві Борреля.

За його словами, єдиний шлях до миру і безпеки на Корейському півострові - відмова КНДР від ядерної і зброї масового знищення, а також припинення ядерних програм.

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"ЄС знову закликає міжнародне співтовариство відреагувати єдиним і рішучим чином, щоб підтримати міжнародну архітектуру нерозповсюдження і не допустити подальшої ескалації військової напруженості в регіоні з боку КНДР", – підсумував високий представник ЄС.

Ракетні випробування Північної Корехї - останні новини

Представники КНДР не відповідають на дзвінки по спецлінії для контактів з Південною Кореєю. Сеул побоюється, що це може призвести до провокацій з боку Пхеньяну.

При цьому в КНДР заявили про успішні випробуваннях підводного безпілотника, нібито здатного нести ядерну боєголовку.

Крім того, 13 квітня Північна Корея запустила балістичну ракету середньої або великої дальності в бік Японського моря, що стурбувало Південну Корею.

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