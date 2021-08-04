Підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета тепер зможе виходити вдень з дому.

Лікарю Юлії Кузьменко, яка з минулого року перебуває під цілодобовим домашнім арештом через обвинувачення у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, пом'якшили запобіжний захід.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів і присяжних Шевченківського районного суду Києва.

"Клопотання захисників задовольнити. Змінити обвинуваченій Кузьменко запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного пристрою контролю на нічний домашній арешт, заборонивши їй залишати місце проживання в нічний час доби (з 23:00 до 6:00)", - йдеться в постанові суду.

Читайте такожНовий голова МВС висловився щодо справи про вбивство ШереметаДовідка УНІАН. Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.

Наразі Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугар покладені додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Дмитро Хилюк