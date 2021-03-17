Спростування міфу про "українське втручання" є черговим фіаско РФ, зазначив український міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що американська розвідка не знайшла жодних ознак втручання України у вибори в США.

Про це він написав у своєму Ttwitter.

«Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США», - написав Кулеба.

«Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ», - наголосив він.

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Втручання у вибори в США: що відомо

Американські спецслужби не раз заявляли про втручання у вибори в Сполучених Штатах.

15 березня 2019 року США запровадили санкції проти ряду громадян Росії, серед яких двоє співробітників ГРУ, через втручання у президентські вибори у 2016 році.

30 вересня США запровадили санкції на активи російського олігарха Євгена Пригожина та проти співробітників "Агентства інтернет-досліджень", відомого як "фабрика тролів", за намагання вплинути на проміжні вибори до Конгресу США у 2018 році.

22 жовтня 2020 року директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив про спроби Росії та Ірану втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.

11 січня 2021 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які, на переконання американської влади, є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. У Мінфіні США вказують на причетність до цієї мережі українського позафракційного народного депутата Андрія Деркача, проти якого 10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції.

У Мінфіні США назвали Деркача "активним російським агентом", який прямо або побічно брав участь у спробах втручання в президентські вибори в США.

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Автор: Інна Андаліцька