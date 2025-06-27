Від топ-посадовця вимагаєтся сплатити велику грошову заставу та виконати інші зобов'язання.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову у справі про зловживання службовим становищем і отримання хабаря в особливо великих розмірах.

Згідно з озвученою суддею ухвалою, Чернишову призначено заставу у розмірі 120 мільйонів 2 тисяч 668 гривень. Термін дії заходу – 2 місяці, тобто до 28 серпня цього року.

Таким чином клопотання детективів НАБУ задоволено частково.

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На Чернишова також покладено низку зобов’язань, зокрема: з’являтись за кожною вимогою до детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; не виїжджати з території України без дозволу слідчого прокурора або суду; утримуватись від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні, а також зі свідками.

Заставу необхідно внести протягом 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.

Ще в ході засідання, що транслювали онлайн, Чернишов заявив, що не зможе виплатити заставу у розмірі 120 мільйонів гривень, адже всі його рахунки були заблоковані. За словами посадовця, він нікуди не планує тікати з України. Однак зауважив, що відрядження і зустріч з українцями за кордоном є невід'ємною частиною його роботи.

Справа Чернишова: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, слідство стверджує, що в період з 2020-го по 2022 рік, коли Чернишов був міністром розвитку громад та територій, він сприяв забудовнику, за що отримував неправомірну вигоду. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У НАБУ зауважили, що за успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

НАБУ та САП скерували до ВАКС клопотання про застосування до віце-прем’єр-міністра України запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Крім того, слідчі звернулися до суду з клопотанням про його відсторонення від посади.

Сам Чернишов під час засідання зазначив, що підозра "не має під собою жодних об’єктивних підстав", що йдеться про події трирічної давнини, а також, що його жодного разу не викликали щодо цього до НАБУ.

Зокрема, говорячи про "знижки на інвестиційні договори для певних фізичних осіб", він запевнив: "Я жодних знижок не отримав, не отримаю і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять, я не маю в них жодної потреби і ніколи не мав".

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