Юрій Вітренко побажав нардепам знайти кращого кандидата на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики.

Про це колишній топ-менеджер "Нафтогазу" написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую всім, хто підтримував! Це дуже корисний досвід. Тепер я можу сказати своїм дітям, що я не відмовимся домогти країні в складний час. І що не мені це не потрібно. Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кадидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою!",- написав Вітренко.