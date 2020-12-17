Вітренко подякував усім, хто підтримав його кандидатуру / фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Юрій Вітренко побажав нардепам знайти кращого кандидата на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики.
Про це колишній топ-менеджер "Нафтогазу" написав на своїй сторінці в Facebook.
"Дякую всім, хто підтримував! Це дуже корисний досвід. Тепер я можу сказати своїм дітям, що я не відмовимся домогти країні в складний час. І що не мені це не потрібно. Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кадидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою!",- написав Вітренко.
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Спроба призначити Вітренка міністром енергетики
- 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром-міністром енергетики через недостатню комунікацію з депутатами.
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