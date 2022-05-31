У МЗС України закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт фактично узаконив викрадення дітей з території України.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Розглядаємо указ президента Російської Федерації про спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України. Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України", - наголошується у заяві.

Зокрема, дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов'язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

В МЗС заявили, що за міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої.

"Від початку широкомасштабного вторгнення на територію України російські загарбники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокрема і українських дітей. Закликаємо міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів проти Москви, зокрема посилити санкційний тиск, аби змусити її припинити агресію проти України та зухвалі порушення міжнародного права", - наголошується у заяві.

При цьому, сказано, що скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності.

"Україна вживатиме всіх можливих заходів, зокрема на міжнародному рівні, задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення на Батьківщину", - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Володимир Путін назвав війну в Україні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

30 травня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії дітей-сиріт з України, зокрема, із наших захоплених земель.

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