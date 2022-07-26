За його словами, РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.

На сьогодні між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни. Оскільки єдина позиція Москви в тому, що вони хочуть підписати з Києвом документ, який дуже схожий на капітуляцію з українського боку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи (про припинення війни - УНІАН), зараз не проводяться, крім дуже вузької групи і дуже вузької теми - це вивезення зерна", - пояснює Малюська.

За його словами, переговорний процес можна розділити на три групи:

перемовини по зерну - короткострокові, вузькі лише щодо точкового питання;

перемовини з Росією щодо потенційного припинення вогню чи миру - вони, як повідомив Малюська, заморожені на певний час і не відбуваються;

перемовини щодо гарантій безпеки - великі, з багатьма країнами активно ведуться.

Міністр зазначив, що бере участь у складі делегації цієї другої групи щодо припинення вогню.

"Так. Там, де ми поки що не ведемо дискусій виключно з огляду на те, що, напевно, зараз перспектив укладення такого договору немає. Насамперед - через позицію Росії", - підкреслив Малюська.

За його словами, РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.

"Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до перемовин - це готовність нав'язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність", - наголосив міністр.

Малюська підкреслив, що коли буде реальна готовність до реальних перемовин - безумовно, такі перемовини відновляться.

"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки. Я даю лише загальне враження і своє розуміння", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський вважає наразі неможливими переговори з російських диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, суспільство також не готове домовлятися з агресором.

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