За такі дії можна буде отримати до 12 років позбавлення волі.

Верховна Рада України посилила відповідальність за пособництво державі-агресору.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Нардепи ухвалили Закон України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки (№7186).

Законом до Кримінального кодексу України вноситься стаття "Пособництво державі-агресору".

Згідно з нею, умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору (пособництво), його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації державі-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за виключенням громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Під це підпадають:

реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;

будь-яка співпраця, у тому числі збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора;

інша взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У КПК встановлюється, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 ККУ (зокрема, йдеться про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державну зраду та колабораційну діяльність), за наявністю ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого цими ж статтями ККУ.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що діячі-колаборанти, які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

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