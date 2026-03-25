США готові надати гарантії безпеки лише після відмови України від Донбасу, - Зеленський

Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону, каже глава держави.

Сполучені Штати Америки висунули умову щодо гарантій безпеки для України. Їх надання залежить від того, чи відмовиться Київ від Донбасу на користь країни-окупанта Росії.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters. За його словами, зараз Вашингтон зосереджений на конфлікті з Іраном, і американський лідер Дональд Трамп чинить тиск на Україну в прагненні швидко завершити війну.

"Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мою думку, президент Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", – зауважив Зеленський.

Раніше президент не раз наголошував на тому, що Україні потрібні гарантії, що Росія не поновить бойові дії після укладення мирної угоди:

"Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу".

Однак відхід сил з регіону поставить під загрозу безпеку як України, так і всієї Європи, оскільки РФ отримає міцні оборонні позиції, зведені на Донбасі.

Російський опозиційний журналіст стверджує, що ще нещодавно російський диктатор Володимир Путін збирався завершувати війну проти України. Однак, за його словами, усе змінила операція США та Ізраїлю проти Ірану – на тлі енергетичної кризи в РФ знову зʼявилися гроші. Водночас Зигар наголошує, що тимчасове збільшення нафтових доходів аж ніяк не рятує російську економіку у більш тривалій перспективі.

Тим часом президент України Володимир Зеленський попередив про те, що росіяни готують операції проти систем водопостачання. За його словами, таку операцію ворог може реалізувати в найближчі місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: