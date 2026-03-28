'Я показав тільки частину айсберга': Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні

Зеленський наголосив, що нікому ні про що не брехав.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, у якій той звинуватив українського лідера у "брехні". Зеленський наголосив, що ніколи не казав, що США на нього тиснуть.

Про це Зеленський сказав у відповідь на питання кореспондента УНІАН під час спілкування з журналістами через ZOOM. "Що стосується американської сторони або держсекретаря, знаєте, як кажуть: більша частина айсбергу не видна, так? То повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто. Можна формулювати по-різному", - наголосив Зеленський.

Усі сигнали свідчать, що вихід ЗСУ з Донбасу є умовою закінчення війни

При цьому, він пояснив, що відбувається на дипломатичному треку і коли саме Україні американці обіцяють надати гарантії безпеки.

"Якщо сьогодні Росія звучить достатньо ультимативно: що вона закінчить війну тільки після виходу ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської області… І якщо цей ультиматум звучить, і американська сторона говорить: "Після цього, як Росія припинить війну, ми вам дамо гарантії. В іншому разі ми гарантії вам не дамо". Можна по-різному ставитись до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, саме в такому форматі Україна зможе отримати гарантії безпеки від США.

Україна хоче отримати гарантії безпеки до закінчення війни

Разом з тим, як нагадав Зеленський, Україна прагне підписати з США угоду про гарантії безпеки до закінчення війни. Глава держави про це говорив з президентом США Дональдом Трампом, і не тільки з ним.

"Так, говорив про те, що ми хочемо підписати гарантії безпеки до закінчення війни. Вони були майже готові. Я хочу нагадати всім, ми хочемо підписати до [закінчення війни], як і Prosperity Package [пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни - УНІАН]. Але американська сторона сказала: "ні, це буде зроблено тільки в момент закінчення війни". Я сказав, що вони діяти не будуть, боятись тут нема чого. Вони діяти будуть, коли Конгрес проголосує, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни", - повідомив Зеленський.

Він додав, що американці відповіли питання полягає не в тому, коли вони вступають в силу, а питання в тому, коли ці гарантії даються Україні:

"Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова, на сьогодні, закінчення війни".

Які гарантії Україна має на сьогодні

Також, за його словами, усі прекрасно розуміють, що українські гарантії безпеки – це українське виробництво зброї, ЗСУ, європейські партнери України, американські програми, PURL. Все це є гарантії безпеки на сьогодні.

"Ми від цього всього не збираємось відмовлятись навіть після закінчення війни. Тому що ризики розпочати знову агресію достатньо високі. Питання буде залежати від того, які у нас будуть позиції всюди - на полі бою, в економіці, з партнерами, в якому стані будуть наші війська, і в якому стані буде також армія Російської Федерації", - відзначив президент.

Зеленський заперечує: нікому не брехав

"Тому я нічого нікому не брехав. І не маю, чесно кажучи, такої традиції. Просто може сприйнялось це, в форматі, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантії безпеки. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому. Тому, ми і так розуміємо всі, що відбувається. Розумним людям не треба повторювати. Всі бачать, хто в цій ситуації агресор. Всі бачать, хто в цій ситуації тисне. Всі бачать, на кого в цій ситуації і хто тисне", - підкреслив глава держави.

Він пам’ятає, якими були ультиматуми Росії від початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо чесно, у них апетит не збільшився. Я пам'ятаю всі їхні умови. Тому подивимось, як буде. Подивимось, в якому стані буде продовження наших перемовин. Головне, на мій погляд, не здаватися і продовжувати діалог. Реагувати, відповідати на всі удари Російської Федерації, дзеркально відповідати. Так само на всіх заяви мати свою позицію", - сказав Зеленський.

Заява Рубіо про Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Рубіо спростував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон вимагав виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Рубіо назвав такі слова "брехнею".

Вас також можуть зацікавити новини: