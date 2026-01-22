Україна проведе тристоронню зустріч зі США та Росією, – Зеленський

Йдеться про зустріч у форматі делегацій країн.

В Обʼєднаних Арабських Еміратах відбудеться тристороння зустріч за участі команд України, США та РФ. Про це під час виступу в Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американська команда поїде сьогодні в Москву. Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. І зараз вони поїдуть, моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, це буде й завтра і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні", – сказав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Українська сторона заявила, що зустріч була "хороша". Трамп на запитання журналістів також заявив, що "зустріч була хороша" і додав, що "Усі хочуть, аби ця війна припинилася".

Відео дня

Тим часом посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що має "оптимістичний настрій" щодо мирних переговорів. Водночас він зауважив, що лишилося розвʼязати одне питання. Саме питання він не назвав, однак заявив, що сторони обговорили різні варінати і "здається, що це можна вирішити".

Вас також можуть зацікавити новини: