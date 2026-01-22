Документи України та США про припинення війни майже готові, - Зеленський

Глава держави очікує, аби Росія стала готовою припинити агресивну війну.

Спільні українсько-американські документи про припинення війни, яку Росія веде проти України, майже готові. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом. Наші команди працюють майже щодня. Це непросто. Документи, спрямовані припинити цю війну, майже готові. І це дійсно має значення", - наголосив Зеленський.

Як додав глава держави, Україна працює "з повною чесністю та рішучістю, і це приносить результати". "І Росія має теж стати готовою закінчити цю війну, зупинити цю агресію, російську агресію, російську війну пороти нас", - підкреслив Зеленський.

У цьому зв’зку, як підкреслив президент, тиск на Росію має бути достатньо сильним, а підтримка для України має "зростати ще сильніше".

Зеленський додав, що попередні зустрічі з президентом Трампом дозволили Україні отримати ракети для протиповітряної оборони. Також він висловив вдячність європейцям, які теж надали допомогу Україні.

"І сьогодні ми також говорили про захист неба, а це означає – захист життів, звісно. І я маю надію, що Америка продовжуватиме бути з нами. І Європа має бути сильною. І Україна готова допомогти усім необхідним, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванню. Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, аніж вони зараз. І ми готові бути частиною Європи, яка дійсно має значення - Європи справжньої сили, великої сили", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що сьогодні Україна потребує цієї сили для захисту української незалежності.

"Але ви теж потребуєте незалежності України, бо завтра вам можливо доведеться захищати ваш спосіб життя. І коли Україна з вами – ніхто не буде витирати свої ноги об вас", - наголосив Зеленський.

Перспективи закінчення війни

Як повідомлвя УНІАН, за даними ЗМІ початково планувалося, що у Давосі Україна та США підпишуть дві угоди - про гарантії безпеки та економічне "процвітання" й післявоєнне відновлення України на суму близько 800 мільярдів доларів.

Воднчоас, сьогодні відбулася зустрічі Зеленького і Трампа в Давосі. За її підсумками обидві сторони заявили, що зустріч була хорошою.

