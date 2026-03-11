Угорщина відправила в Україну 'делегацію' говорити про 'Дружбу', в МЗС відповіли

Група угорців, яка перетнула державний кордон України, не є офіційною делегацією.

Група угорських громадян, які перетнули державний кордон України, не мають статусу офіційних осіб. Жодних офіційних зустрічей з українською владою не погоджувалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив журналістам. "Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", - зазначив Тихий.

За словами речника, будь-які особи з туристичною метою можуть так само заїхати в Україну з країн Шенгену.

Відео дня

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати її "делегацією". На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою", - наголосив речник.

Раніше у соцмережі Facebook держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек повідомив, що прямує до Києва.

Україна і Угорщина: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 січня росіяни вдарили по нафтопроводу "Дружба", внаслідок чого був зупинений транзит нафти до Угорщини.

У лютому в Угорщині заявили, що український уряд "у змові з Брюсселем і угорською опозицією" нібито шантажує Угорщину, блокуючи нафтопровід "Дружба". Як заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, поки Україна не відновить постачання нафти до Угорщини, не зможе отримати доступ до кредиту Євросоюзу на суму 90 млрд євро.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повної реконструкції зруйнованих об’єктів.

6 березня Угорщина висунула Україні ультиматум з вимогою за три дні відновити транзит російської нафти або дозволити групі інспекторів в'їхати до країни для перевірки нафтопроводу "Дружба".

Вас також можуть зацікавити новини: