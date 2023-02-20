Журналісти відзначили, що візит тримали в секреті заради безпеки.

Візит президента США Джо Байдена Київ 20 лютого тримався в секреті. Американський лідер прибув до столиці України на поїзді від кордону з Польщею.

"Байден здійснив секретну поїздку в обложену столицю України в понеділок, прибувши туди після годинної поїздки на поїзді від кордону з Польщею", - пише видання The New York Times.

Відзначається, що візит президента США був таємним, щоб забезпечити його безпеку. Байден виїхав з США без попередження після вечері з дружиною в ресторані ввечері в суботу, 18 лютого. Американський лідер планував публічно прибути до Варшави вранці у вівторок, 21 лютого, з дводенним візитом. При цьому якісь інші плани офіційно заперечувалися.

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Білий дім навіть опублікував офіційний розклад президента США на 20 лютого, згідно з яким Байден перебуває у Вашингтоні, а відправляється до Варшави ввечері, "хоча насправді він вже перебував за півсвіту".

Візит Байдена до Києва - що відомо

У понеділок, 20 лютого, з секретним візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Амерканський лідер з президентом Володимиром Зеленським на Михайлівській площі вшанував пам'ять загиблих Героїв України.

Під час свого візиту Байден анонсував новий пакет військової допомоги на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Крім того, він оголосив про нові санкції проти Росії. Цього разу під удар потраплять еліти і компанії, що працюють на військову машину РФ.

Також до американської делегації увійшов радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, який провів зустріч з головою офісу президента Андрієм Єрмаком.

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