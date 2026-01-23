Нам вдалося переключити фокус з Гренландії на Україну, – Зеленський

Будь-яка людина може порівняти загрози в Україні та Гренландії, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами заявив, що Україні вдалося переключити фокус уваги з Гренландії.

"Мій приїзд у Давос. При всій повазі, але питання були лише Гренландії. А в нас повномасштабна війна. Я не порівнюю це. Але й так будь-яка людина може порівняти ці загрози. І ми переключили фокус на Україну знову і всі говорять про нас. Це важливо для нас", – заявив Зеленський.

Він також закликав Європу ухвалювати рішення щодо тикску на Росію швидше. Зокрема, що стосується санкцій проти Москви.

Відео дня

"Я вдячний всім лідерам за всі пакети. Вони були дуже важливі для нас. Але давайте чесно, атомка Росії – так і не застосовано проти неї. Санкцій проти Росатому поки що немає, юридичних, фізичних осіб", – додав Зеленський.

Зміна акцентів у Давосі

Раніше Financial Times писало, що під час зустрічей у Давосі було заплановане оголошення про план економічного розвитку вартістю 800 мільярдів доларів, який мав бути узгоджений Україною, Європою і США. Однак події навколо Гренландії відклало цей процес.

Також про те, що скандал навколо Гренландії переключив фокус з війни в Україні писало й Politico. Журналісти зазначили, що лідери Європи відволікаються на фіктивну війну, замість того щоб зосередитися на справжній війні, яка триває в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: