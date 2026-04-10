'Нечесна гра і велика помилка': Зеленський висловився про відмову України від ядерної зброї

Президент України вважає, що ядерні держави мали надати Україні парасольку безпеки.

Відмова України від ядерної зброї була великою помилкою. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics, повідомляється в його Telegram-каналі.

Він зазначив, що коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, то ціна, яку мала сплатити інша сторона, мала бути справедливою.

"Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка", - наголосив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що це не тільки українська помилка, а й інших підписантів Будапештського меморандуму. Він додав, що ядерні держави, якщо попросили відмовитися від ядерної зброї, то мали надати парасольку безпеки, можливо, ядерну.

"Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні", - сказав президент України.

Ядерна зброя для України

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Le Monde, що західні гарантії Україні повинні включати передачу їй ядерної зброї.

За його словами, усі кажуть, що Україна не виграє у цій війні, бо РФ - ядерна держава. Він додав, що в такому випадку треба, щоб з нами говорили, що дають Україні можливість вступу в НАТО і ядерну зброю. При цьому зазначив, що поки що ніхто це питання не порушував.

Вас також можуть зацікавити новини: