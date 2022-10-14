Вона має шанси стати передовою країною.

Після перемоги у війні Україна отримає нову концепцію розвитку.

Таку думку висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю проекту "Аргумент".

На його думку, в майбутньому статус України в ЄС і здатність впливати на загальносвітові системи залежать від керівництва країни і самих українців.

"На команду Байдена, республіканців, Макрона, Шольца, Сі Цзіньпіна та інших учасників. Є у нас люди, які вели з ними переговори, і вони слухали наші аргументи. Тому що вони були розумні і глибокі і для їхніх країн, і для світового правопорядку", - пояснив Маломуж.

Генерал вважає, що варіант миру з РФ можливий в тому випадку, якщо буде укладено угоду на наших умовах і Путін виведе війська.

"Але ми ставили чітку умову - вивід військ повністю на 24 лютого і в перспективі вирішуємо питання Донбасу і Криму, це окрема була схема", - нагадав він.

Маломуж зазначив, що світ продовжує збирати гроші на післявоєнну відбудову України.

"Вже проведено кілька форумів у Вашингтоні, в Парижі, збори Паризького клубу з відновлення України. Напрацювали 1 трильйон 680 мільярдів доларів на відновлення нашої держави за участю американських корпорацій, федеральної влади США, Світового банку, МВФ. Дуже потужних фінансових структур і корпорацій Європи, Китаю, Індії, Саудівської Аравії, Арабських Еміратів. Світові гранти, політики, фінансові системи та моделі інноваційної економіки припускають, що Україна не тільки відбудовуватиметься. Буде нова концепція розвитку держави на технологічному рівні", - додав Маломуж.

На його думку, Україна після війни має шанси стати передовою країною.

"Ми пройдемо багато етапів. Навіть вище ніж Європа, це буде 5-6 покоління. Як пройшли, наприклад, країни Південно-Східної Азії, які обігнали Європу за технологічними досягненнями за рахунок інноваційної моделі. Один з учасників - родич одного з президентів США, який очолює дуже великі фінансові структури США. Він став виконавчим директором цього найпотужнішого фонду. Це вже не план Маршалла, а кілька планів Маршалла з відновлення України і найголовніше – не просто відновлення, а нова концепція розвитку України: економічне, технологічне, фінансове, комунікаційне", - додав він.

Також Маломуж навів слова свого колеги зі Швейцарії, директора інституту, який вивчає лідерів країн:

"Вам не пощастило. У вас не було лідерів, які слідували цій концепції. У вас супер-умови, дуже грамотний народ, прекрасна земля, високий рівень технологій, у вас найпотужніша перспектива, але вам просто не щастить, що еліти не дають цій концепції розвинутися, а менш потужні країни піднімалися", - згадав він.

Шлях України до НАТО та ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

За його словами, саме в такому порядку Фінляндія і Швеція почали приєднання до Альянсу в цьому році.

Він запропонував реалізувати пропозиції України щодо гарантій безпеки згідно з Київським договором безпеки, поки члени Альянсу досягнуть консенсусу в питанні вступу країни в НАТО.

Президенти 9 країн Центральної та Східної Європи вже заявили, що підтримують членство України в НАТО.

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