Якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного.

Президент Росії Володимир Путін не наважиться атакувати НАТО ядерною зброєю.

Про це заявив в ефірі "Еспресо" польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський.

"Не думаю, що Путін зважиться атакувати територію НАТО ядерною зброєю. Крім риторики на цей момент, не бачу ніяких приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються в спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація", - зазначив Сікорський.

Він також підкреслив, що якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного.

"Нічого такого не відбувається" - зазначив депутат Європарламенту.

Політик також нагадав, що між тактичною і стратегічною зброєю існує велика різниця.

"Використання тактичної зброї відбувається по іншому каналу рішення, ніж стратегічної зброї. Стратегічна міжконтинентальна зброя виходить, по суті, дуже коротким ланцюгом рішення від наказу президента до офіцерів, які запускають ракети, оскільки рішення має бути дуже швидким і реакція протягом декількох хвилин, наприклад, на ворожий перший удар, тактична зброя використовується на полі битви та знаходиться в розпорядженні керівників значно нижчого ступеня, звичайно, за наказом з Кремля", - зазначив Сікорський.

За словами політика, такий наказ став би серйозною небезпекою для самого Путіна.

"Якби Путін віддав такий наказ, то цей момент став би для нього особисто найбільшою небезпекою. Оскільки російські генерали мають ухвалити рішення або бути відповідальними за геноцид з усіма його наслідками, або позбутися Путіна" - зазначив політик.

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