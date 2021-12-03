2 грудня відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.

Європейський Союз виділить 31 млн євро на кібербезпеку, військові шпиталі та інженерні, логістичні спроможності, співпраця розпочинається у новому форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Вчора Рада ЄС ухвалила рішення про посилення співпраці з Україною у рамках європейського фонду забезпечення миру. ЄС виділить 31 млн євро для наших шпиталів та для посилення наших інженерних, кібер- і логістичних спроможностей", - сказав Резніков.

Читайте такожРезніков: Найбільш вірогідний сценарій масштабної ескалації з боку РФ - кінець січняМіністр оборони підкреслив, що рішення про виділення коштів для оборони України саме у такому форматі в ЄС приймається вперше.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування практичної співпраці з Україною у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF).

Новий фінансовий механізм Євросоюзу відкриває для третіх країн, зокрема України, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей нашої держави.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, співпраця матиме довгостроковий характер і розрахована на період 2021-2027 років. Також у перспективі діапазон співпраці в рамках EPF може бути розширений внаслідок включення інших пріоритетних напрямків та потреб на розвиток обороноздатності України.

Очікується, що імплементація зазначених напрямків розпочнеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, Україна почала переговори з Єврокомісією щодо нового пакету фінансової допомоги. Передбачається, що загальний пакет фінансової допомоги буде на 1,2 мільярда євро.

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Автор: Дмитро Хилюк