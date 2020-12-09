Конституційна криза в Україні, що виникла після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, має бути вирішена законним способом шляхом ухвалення відповідних рішень Верховною Радою.

Про це в коментарі "Капітал" заявила депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Кризу потрібно долати тільки легальними й прозорими способами. У цьому плані я вважаю, що керувати процесом повинен не Офіс президента, а Верховна Рада», — зазначила вона, висловивши жаль, що парламент поки не знайшов розумного рішення.

Ухвалений ВР минулого тижня закон Про відновлення відповідальності за недостовірне декларування вона вважає недостатньо жорстким.

"І законодавча, і виконавча влада України повинні розуміти, що народ України й міжнародні друзі України очікують справжніх реформ для боротьби з корупцією», — наголосила депутат.

Вона запевнила, що ЄС завжди готовий прийти на допомогу Україні в проведенні реформ.

«В України є надійний друг в особі ЄС, і ми завжди раді допомогти, поділившись досвідом. Інші європейські установи також готові запропонувати допомогу. Венеціанська комісія, наприклад, запропонувала свій досвід і оцінила правові рішення кризи", - нагадала вона.Читайте такожВ ЄС заявили про недоліки у законі про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування

Однак, наголошує євродепутат, європейські інституції можуть лише давати поради. Саме влада України, на її думку, повинна приймати рішення і вивести країну з кризи.

Також депутат нагадує, що до проведення антикорупційної реформи в Україні нарівні з громадськістю повинні бути залучені професіонали в галузі права.

"Реформа повинна проводитися повністю прозоро і з активною участю громадськості, громадянського сектора і юридичних експертів. Міжнародна спільнота також готова висловити свою думку, якщо уряд України попросить нас про це», — зазначила вона.

Віола фон Крамон-Таубадель - німецький політик, з 2009 по 2013 рік депутат Бундестагу від партії Союз 90/Зелені, з 2019 року депутат Європарламенту.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2020 року КС прийняв рішення, яким визнав неконституційними низку положень Закону «Про запобігання корупції» і кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості і пропорційності, як елементи принципу верховенства права", а таким чином ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить ч. 1 ст. 8 Основного закону країни.

Після цього президент Володимир Зеленський ініціював розпуск нинішнього складу КС, незважаючи на те, що дане рішення не передбачено законодавством.

Рішення щодо КС поки не прийнято, замість цього депутати проголосували законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування, в якому пом'якшили покарання за подачу невірних відомостей.

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Автор: УНІАН