У Раді немає єдності, стверджує очільник фракції "Слуга народу".

Україні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

Наразі єдності в Верховній Раді України немає, вона була півтора року тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірше, аніж до повномасштабної війни, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє LB.ua. "З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами - буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи", - заявив він.

За його словами, в інших фракціях і партіях теж є депутати, які хочуть піти. "Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - пояснив Арахамія.

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Як повідомляв УНІАН, Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. Нардеп зазначив, що вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Він підкреслив, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК відразу відправляють в "учебку", де немає достатнього навчання, а потім - на фронт.

Саме для цього голова фракції "Слуга народу" запропонував проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом з іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі.

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