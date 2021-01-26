Сьогодні Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

Найближчим часом у парламенті розпочнеться обговорення законопроектів, які стосуються народовладдя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

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Він нагадав, що сьогодні парламент ухвалив закон про всеукраїнський референдум.

За його словами, робоча група напрацьовує й інші законопроекти, які стосуються народовладдя. «І вже незабаром ми почнемо обговорювати інші законопроекти, які стосуються права громадян на місцевий референдум, законопроект, який стосується електронних петицій, це законопроект, який стосується права відкликання громадян з посад, на які вони поставлені», - наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що робоча група напрацьовує законопроекти щодо проведення народовладдя і у сфері судової влади, зокрема йдеться про суд присяжних і про мирових суддів. «Тому роботи ще багато», - додав Стефанчук.

Закон про всеукраїнський референдум: що передбачає

Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму:

питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, протоколами до неї;

питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

питання податків, бюджету, амністії;

питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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Автор: Надя Пришляк