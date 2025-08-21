За словами президента, гарантії безпеки для України мають бути сильним рішенням.

Політика США не брати Україну в НАТО не є чимось новим, це було і до президента Дональда Трампа. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова Україна відмовитися від членства в Альянсі в обмін на гарантії безпеки, які передбачені в 5-й статті НАТО.

"У цьому немає ніяких новин. США чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть - подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. В Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", - зазначив він.

При цьому Зеленський наголосив, що сигнал від Генсека НАТО, що в Росії немає права накладати вето на членство України в НАТО, зрозумілий.

"Це рішення союзників, і у нас тут спільне бачення", - додав глава держави.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за непідтвердженою офіційно інформацією, США і Європа можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогом "5 статті НАТО", але без вступу в НАТО.

Bloomberg, із посиланням на джерела писав, що гарантії безпеки "як в НАТО", що начебто зараз обговорюються західними партнерами Києва, насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України.

Гарантії безпеки "як в НАТО" насправді зобов'яжуть країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, протягом 24 годин "обговорити", чи надавати Україні військову підтримку, якщо на неї знову нападе Росія.

За словами джерел, ця військова підтримка може включати надання Києву "швидкої та сталої оборонної підтримки" (ймовірно, йдеться про зброю), економічної допомоги, "зміцнення українських збройних сил", а також запровадження нових санкцій проти Росії.

