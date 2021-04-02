У ОП зауважили, що не роблять анонсів конкретних тем засідань Ради нацбезпеки.

Рада національної безпеки та оборони сьогодні на засіданні розгляне питання безпеки та «наведення справедливості» в країні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

«Немає від нас анонсів щодо тем, які будуть розглядатись на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що сьогодні на порядку денному засідання РНБО, як і всіх минулих, будуть теми безпеки й наведення нарешті справедливості в країні», - заявив він.

Засідання РНБО

В ОП не виключали можливість проведення сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони.

На попередньому засіданні, 19 березня, РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.

Також були запроваджені санкції проти 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

Крім того, РНБО доручила провести аудит усіх дозволів на видобуток корисних копалин, які було видано з 1994 року.

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Автор: Костянтин Гончаров