Завтра депутати зберуться на позачергове засідання \ фото УНІАН

Завтра на другому позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне 12 питань.

Читайте такожЗавтра Рада може провести два позачергових засіданняЯк повідомляється на сайті Верховної Ради, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження № 83 про скликання позачергового пленарного засідання парламенту дев’ятого скликання на вимогу 153 народних депутатів.

Засідання відбудеться о 17:30.

На ньому розглядатимуться законопроекти, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби, зокрема щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року (реєстр. № 5014); про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540).

Крім того, розглядатимуться законопроекти про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475); два проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України та до Податкового кодексу щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 та № 4399).

На позачерговому засіданні також розглядатиметься проекти законів щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1); щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1).

Депутати працюватимуть над проектом закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом (реєстр. № 5308).

Крім того депутати голосуватимуть за розблокування підписання закону щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П).

На порядку денному - законопроекти щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1); щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210); щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).

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Автор: Надя Пришляк