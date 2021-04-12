Завтра на другому позачерговому засіданні Верховна Рада розгляне 12 питань.
Читайте такожЗавтра Рада може провести два позачергових засіданняЯк повідомляється на сайті Верховної Ради, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження № 83 про скликання позачергового пленарного засідання парламенту дев’ятого скликання на вимогу 153 народних депутатів.
Засідання відбудеться о 17:30.
На ньому розглядатимуться законопроекти, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби, зокрема щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року (реєстр. № 5014); про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540).
Крім того, розглядатимуться законопроекти про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475); два проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України та до Податкового кодексу щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 та № 4399).
На позачерговому засіданні також розглядатиметься проекти законів щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1); щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1).
Депутати працюватимуть над проектом закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом (реєстр. № 5308).
Крім того депутати голосуватимуть за розблокування підписання закону щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П).
На порядку денному - законопроекти щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1); щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210); щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).
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