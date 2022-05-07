Зателефонувати з карток цих операторів можна тільки в Росію.

Ніби інтеграція мобільних операторів ОРДЛО - чергова маніпуляційна заява пропаганди РФ до 9 травня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Гучна заява про привласнення абонентам ОРДЛО російського телефонного коду +7 - чергова маніпуляція", - йдеться в повідомленні.

Фахівці пояснюють, що коди невизнаних мобільних операторів "ДНР" та "ЛНР" - "Фенікс" та "Лугаком" дійсно змінилися, але жодних договорів з іншими країнами вони не мають і зателефонувати з карток цих операторів можна тільки в Росію.

"Абоненти повідомляють, що з "Фенікса" можна зателефонувати лише на російський "Мегафон", а з "Лугакому" - лише на російський "МТС". "Фенікс" та "Лугаком" все одно залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть РФ, не уклали договір про роумінг. Тобто абоненти з ОРДЛО не можуть використовувати свої сім-карти в Росії. Угоди між "Феніксом" та "Лугакомом" немає. Мешканці ТОТ Донеччини не можуть телефонувати мешканцям ТОТ Луганщини", - пояснили в ЦПД при РНБО.

Як писав УНІАН, 7 травня у Міністерстві цифрового розвитку Росії заявили, що зробили новий крок до анексії самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" - мобільним номерам в псевдореспубліках присвоєно російський код +7.

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