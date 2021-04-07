В МЗС України заявляють, що в Ірані часто з'являються "інформаційні вкиди", які згодом не підтверджуються.

Україні не відомо жодного конкретного імені з десяти іранських посадовців, яким нібито в Ірані висунули обвинувачення у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".

Читайте такожВ Ірані десяти посадовцям висунули звинувачення у справі про знищення "Боїнга" МАУЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін сказав в ефірі телеканалу "Україна - 24".

"Ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в мас-медіа Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і у напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збиття українського літака", - сказав Єнін.

"На превеликий жаль, з цих десяти осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона до цього часу не передала нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які дійсно причетні до цієї катастрофи, чи ні", - додав заступник міністра.

Раніше військовий прокурор Тегеран повідомив, що в Ірані десяти посадовцям висунули обвинувачення у справі про збиття літака МАУ.

Збиття українського літака в Ірані: деталі

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом "Тегеран-Київ". Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Пізніше стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран додав їх до фінального документа.

17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.

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Автор: Віталій Саєнко