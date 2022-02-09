Йдеться про нелетальну військово-технічну допомогу для становлення новостворених сил територіальної оборони ЗСУ.

Сполучене Королівство Великої Британії та ПІвнічної Ірландії за два дні відправило Україні військової допомоги на майже 200 млн грн.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Facebook.

Зокрема, йдеться про нелетальну військово-технічну допомогу для підтримки становлення новостворених сил територіальної оборони ЗСУ.

"Учора та сьогодні літаки Королівських ВПС доставили бронежилети, шоломи, взуття та інші матеріальні засоби нелетального характеру загальною вартістю 5,2 млн фунтів стерлінгів (близько 200 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Сполучене Королівство беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, допомога надана новоствореному роду Сил ЗСУ - Територіальній обороні - на виконання домовленостей, досягнутих 1 лютого між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми високо цінуємо цю політичну підтримку та практичну готовність спільно захищати наші демократичні цінності. Отримане військове майно та оснащення буде направлено для забезпечення потреб сил Територіальної оборони ЗСУ, які наразі формуються та набувають початкових бойових спроможностей", - наголосили в оборонному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у січні Британія почала постачати в Україну протитанкові комплекси NLAW.