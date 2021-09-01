Між Україною на США буде стратегічний діалог задля енергетичної безпеки, зміцнення економічних зв’язків та втілення амбітних кліматичних цілей.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки на зустрічі у Вашингтоні домовилися започаткували стратегічний енергетичний та кліматичний діалог.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.

Зокрема, у розділі "Енергетична безпека і клімат" сказано, що "кліматична криза досягла критичного рівня, що вимагає негайних дій, до яких ми вдаємося".

Зазначається, що Україна та Сполучені Штати сприяють зміцненню енергетичної безпеки України шляхом політики стійких, ефективних та довгострокових рішень, підкріплених триваючою реформою корпоративного управління.

"Україна та Сполучені Штати мають намір посилити співпрацю щодо спільних енергетичних та кліматичних цілей шляхом активізації Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату, який слугуватиме надійною платформою для досягнення цілей енергетичної безпеки, зміцнення економічних зв’язків та втілення амбітних кліматичних цілей", - йдеться у заяві.

Читайте такожБайден оголосив про надання Україні $60 мільйонів допомоги у галузі оборониКрім того, у ній сказано про залучення інвестицій в енергетичний сектор шляхом реформ.

"Україна та Сполучені Штати мають намір співпрацювати у рамках стратегічного енергетичного діалогу для врегулювання системних диспропорцій в енергетичній системі України, розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях, посилення інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залучення іноземних інвестицій, необхідних для досягнення цілей щодо енергетичної незалежності, декарбонізації та чистої енергетики", - підкреслюється в документі.

Ще в ньому сказано про важливість скорочення викидів парникових газів та просування інновацій.

"Україна та Сполучені Штати підтвердили свій намір досягти амбітних скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року, що зазначено у відповідних національно визначених внесках (NDC). Україна приєдналася до Місії інновацій з питань клімату у сільському господарстві (AIM) та має намір розвивати відновлювану енергетику у фінансово відповідальний спосіб", - додається у заяві.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики та оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автор: Віталій Саєнко