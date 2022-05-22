Глава держави обговорив з президентом Польщі питання економічних відносин між державами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Польща має бути серед лідерів країн, які братимуть участь в програмі відбудови України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми сьогодні обговорили питання щодо економічних відносин між нашими державами. Я абсолютно підтримую ту ідею, щоб наші урядовці змогли найближчим часом зустрітись, і обов'язково зустрінуться, і розглянуть ті чи інші важливі речі", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що сьогодні важливо говорити про відбудову України.

"Це важливий сигнал - показати всьому світові, що ми точно переможемо, і я в цьому впевнений, і що життя у нас продовжується. І щоб побудувати Україну з нашими людьми, і з новою якістю інфраструктури, - щоб це побудувати, нам потрібне об'єднання країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, всіх наших друзів. І також ми бачимо Польщу серед лідерів тих країн, які будуть в програмі відбудови України", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня до Києва з неанонсованим візитом приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він виступив у Верховній Раді і став першим світовим лідером, який зробив це з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Виступаючи у парламенті він заявив, що вважає українців не біженцями, а гостями. Також польський президент зазначив, що його країна докладе всіх зусиль, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: