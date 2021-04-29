Обидва місця підходять з точки зору безпеки і гарантування рівноправності сторін.

Офіс президента наразі готує кілька пропозицій місць, де могла б пройти двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це пише НВ з посиланням на поінформовані джерела.

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Зустріч Путіна і Зеленського може пройти у Єрусалимі або Відні. Російську сторону щодо цього вже поінформували, почалось також узгодження порядку денного дипломатичними каналами.

Проте активна фаза підготовки зустрічі президентів почнеться вже після травневих свят.

«У (прем'єра Ізраїлю Беньяміна) Нетаньяху довірчі відносини з нами і з Росією. Тому Єрусалим — хороший варіант. Є й інший — Відень. Обидва місця по-своєму підходять з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін», — пояснив співрозмовник НВ.

Що цьому передувало

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Єрмаку. «Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться», - заявив він.

Днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті la Repubblica заявив, що був би не проти побачитися з Путіним у Ватикані.

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Автор: Яна Ставська