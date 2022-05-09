Пес отримав медаль "За віддану службу".

Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо нагородив песика-сапера Патрона.

Як передає кореспондент УНІАН, Патрона нагородили разом з іншими саперами.

"Хочу нагородити тих українських героїв, які вже очищають нашу землю від мін, використовуючи, зокрема і обладнання канадського виробництва. І разом з нашими героями нагородити чудового малого сапера Патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза", - сказав Зеленський.

Так, він нагородив Патрона медаллю "За віддану службу".

Нагадаємо, голова Чернігівської ОДА розповів про відновлення доріг в регіоні та розмінування територій.

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