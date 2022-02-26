Глава держави сказав, що якщо в ЄС підтримають заклик України щодо членства, це буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Україна заслужила право на членство в Європейському Союзі.

Про це глава держави сказав під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook.

"Кажу зараз це максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну, стратегічну дискусію і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.

Глава держави сказав, що обговорив сьогодні ці питання з президентом Європейської ради Шарль Мішелем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Франції Еммануелем Макроном.