Президент України заявляє, що Путін повинен з цим жити.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу "залежить від однієї людини".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я дуже цього хочу (завершення війни на Донбасі - УНІАН). Я все роблю для цього. Але, на жаль, не все від мене залежить. Я сьогодні вважаю і абсолютно цього не приховую, і президент Російської Федерації (Володимир Путін - УНІАН) знає мою думку... Я вважаю, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, миру в Україні, в деокупації наших територій залежить від однієї людини (мається на увазі Путін - УНІАН). І точно треба знати, що він з цим живе", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що люди на Донбасі "повинні це розуміти".

Читайте такожЗеленський назвав найважливішу передумову переговорів щодо ДонбасуДовідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

Автор: Таня Поляковська